Vrouw gewond bij aanrijding N217, bestuurder onder invloed

Protest gepland bij kerk tijdens optreden van ‘an­ti-homoband’ InSalvati­on

Lhbti-activisisten gaan zaterdag in Oud-Beijerland protesteren tegen de komst van InSalvation. De christelijke band, die onlangs in opspraak raakte door niet te willen optreden in het bijzijn van een homodominee, treedt die dag op in het gebedshuis van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard.

19 oktober