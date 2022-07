Vrouw (89) in Puttershoek opgelicht door tweetal dat zich voordeed als bankmedewerkers

Politie betrapt 14-jarige jongen achter het stuur bij Numansdorp

In een witte bestelbus die vorige week wat onzeker over de N487 bij Numansdorp reed, bleek een 14-jarige achter het stuur te zitten. Dat schrijft de Politie Hoeksche Waard maandag in een bericht op sociale media. De jongen was een rondje gaan rijden met zijn vader ernaast.

