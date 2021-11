Vrouw (61) opgepakt voor miljoenenfraude: tabak en drank nooit aan boord geleverd

Oud-wachtmees­ter Nico ontrafelt mysterie over vuurwapen van burgemees­ter Strijen: ‘Prachtig verhaal’

Het mysterie rond de vondst van het oude dienstwapen van de burgemeester van Strijen in het archief van de huidige gemeente Hoeksche Waard is deels ontrafeld. Oud-Beijerlander Nico Dekens, voormalig wachtmeester van de Rijkspolitie in Strijen in de jaren zeventig, is stellig: ,,De toenmalige burgemeester Ten Oever heeft geweigerd het dienstwapen in te leveren.’’

30 oktober