Vrouw (53) blijkt doodgestoken, partner aangehouden: ‘Ruzie waarschijnlijk geëscaleerd’

updateDe 53-jarige moeder die vrijdagavond zwaargewond in haar Rotterdamse portiekwoning werd gevonden en vlak daarna overleed, is volgens de politie gestoken door haar partner.

De politie stormde de woning van de twee aan de Hooglandstraat in het Oude Noorden vrijdagavond tegen zessen binnen. De hulp kwam te laat: de zwaargewonde vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Lees ook PREMIUM Elke acht dagen wordt een vrouw gedood, toch is Berte de enige aanklager die er fulltime mee bezig is

Een 55-jarige Rotterdammer, aanwezig in de woning, werd direct aangehouden. Daarna kon de politie dagenlang niets over de zaak kwijt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie denkt dat een ruzie tussen man en vrouw is geëscaleerd. ,,Daarbij is uiteindelijk gestoken.”

‘Rustig gezin’

Het idee dat de vrouw door haar partner om het leven lijkt te zijn gebracht, schokt de buren. Ze spreken van een ‘rustig gezin’ met ‘beleefde kinderen’ en zeggen nooit geruzie te hebben gehoord.

Een onderbuurvrouw merkt op dat ze voorafgaand aan de komst van de politie niets alarmerends heeft gehoord. ,,Geen gestommel, geen gegil. Helemaal niets. Had ik maar wat gehoord. Dan had ik misschien nog wat kunnen doen.”

De buurvrouw is nog altijd in shock, vertelt ze daags na de gebeurtenissen. ,,Ik slaap slecht en moet continu aan dit incident denken. Het was zo'n rustig gezin. Hoe moet het nu verder met die kinderen?”

Zij - volgens buren woonden op het adres zeker zes kinderen - zijn opgevangen door de politie. Volgens een woordvoerder is geen van hen getuige geweest van het drama. De woning van het gezin is verzegeld en daardoor ontoegankelijk. De verdachte blijft nog zeker twee weken achter de tralies.

Nergens zoveel huiselijk geweld

Nergens in Nederland komt zoveel huiselijk geweld voor als in de Rotterdamse regio. In de meeste gevallen gaat het om partnergeweld. De problemen zijn zo groot dat het Openbaar Ministerie in Rotterdam een officier van justitie heeft aangesteld die zich fulltime met zulke zaken bezighoudt.

Vorig jaar kwamen in de Rotterdamse regio vijf vrouwen door (ex-)partnergeweld om het leven.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem), chat op veiligthuis.nl en kijk voor het inloopspreekuur op filomena.nl.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.