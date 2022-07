Vrouw (24) zwaargewond na botsing tussen twee auto's in Goudswaard

Johns kledingwin­kel voor minima ging een paar jaar terug ten onder, maar nu zou het wél werken, denkt hij

De Minimabank Inloopkast, dat is toch die ter ziele gegane kledingwinkel in Oud-Beijerland die minima voor een prikkie aan kleding hielp? ,,Jazeker”, zegt initiatiefnemer John de Groot (69). Hij wil het initiatief nieuw leven inblazen, maar er is een probleem: een pand. ,,Kleding heb ik al en vraag is er ook.’’

27 juni