Vrijwilligers voor Oekraïense vluchtelingen in Strijen gezocht

Na maand op school zeggen Oekraïense kinderen, ondanks trauma's, vrolijk ‘goedemor­gen’: ‘Enorme winst’

Piershil is geen Donetsk of Marioepol. Beide Oekraïense steden hebben (of hadden voor de Russische inval) elk zo'n tweehonderdduizend meer inwoners dan respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. Een Zuid-Hollands dorpje, amper 1700 zielen groot, zal dus even wennen zijn voor de gevluchte Oekraïners. En dat snapt Tobias Vermeulen, de Nieuw-Beijerlandse basisschooldirecteur die hen een beetje wegwijs probeert te maken in hun nieuwe leefomgeving, als geen ander.

21 juni