Vrijwilligers lopen massaal weg bij Fort Buitensluis: ‘Het wordt veel te commercieel’

Honderden derdelan­ders in de regio Dordrecht zijn maandag dakloos: ‘Ze mogen niet in de illegali­teit verdwijnen’

Een Afrikaan of Aziaat die gevlucht is uit Oekraïne, mag vanaf maandag niet langer opgevangen worden in Nederland. Ook mag die hier niet werken en leefgeld ontvangen. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zitten momenteel 210 van zulke zogenoemde derdelanders. ,,Die kunnen proberen hier asiel aan te vragen, of teruggaan naar hun eigen veilige land.”