Vrijwilligers in het hospice: ‘Verdrietig werk? Soms wordt er ook best gelachen hoor’

Numansdorp­se beuk nieuwe inzending voor Miss-verkiezing voor mooiste bomen

Na de monumentale linde in Mookhoek en rode beuken bij de Greupkerk doet er namens de Hoeksche Waard in 2023 opnieuw een bijzondere boom mee aan de jaarlijkse Boom van het Jaar-verkiezing. Dit keer staat in de spotlights: een majestueuze beuk die te vinden is op de besloten begraafplaats achter de Numansdorpse Dorpskerk.

18 november