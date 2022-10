Vrijwilligers gezocht voor nieuwe buurtbus die per 2023 te vervallen buslijnen 185 en 197 vervangt

Het aantal mensen dat gebruik maakt van deze buslijnen, is niet genoeg om ze in stand te houden. Daarom vervallen zij begin volgend jaar als regulier ov. Als alternatief kunnen inwoners dan van tevoren bellen om met OV op Maat van of naar een bushalte te reizen. Deze dienst wordt nu ook al in de avond en in het weekend geboden.

Verbinden van dorpskernen

Meer weten over wat het betekent om vrijwilliger te zijn op de buurtbus? Kom dan naar één van de twee bijeenkomsten die de gemeente organiseert, waarbij een ervaren buurtbuschauffeur aanwezig is om alle vragen te beantwoorden. Woensdag 12 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in Nonna’s Restaurant in ’s-Gravendeel. Of donderdagavond 13 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in Dorpshuis Streona in Strijen.