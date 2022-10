Vrijwel alle woningen op het terrein van het vroegere gemaal in Puttershoek zijn verkocht

Zwemmen kun je leren en verleren: natte gymlessen houden vaardighe­den ook na behalen diploma op peil

De proef, waarbij bovenbouwleerlingen van cbs De Bouwsteen in ‘s-Gravendeel eens per maand een natte gymles krijgen, wordt na twee jaar pauze vanwege corona opnieuw hervat. Geen overbodige luxe, aldus groepsleerkracht Wilko Vergeer die stelt dat de zwemvaardigheid bij basisschoolverlaters flink is afgenomen. ,Niet zo handig in zo’n waterrijke omgeving als de Hoeksche Waard.”

