Vredig woongenot van Jan en Janette dreigt opnieuw te worden verstoord: ‘Dit verwacht je niet’

Het huis van Jan en Janette is het laatste in de Laan van Heemstede, dat zich daarna langs het perceel in kwestie verder slingert naar een in de verte gelegen recreatiewoning in de polder van Puttershoek. Er was een rechtsgang nodig om de serene rust te behouden: in 2019 werd het plan om op het naastgelegen perceel een huis te bouwen door de Raad van State getorpedeerd.