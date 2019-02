Vrachtwagenchauffeur trekt zich niets aan van dichte Heinenoordtunnel

Even vragen aan Corrie Roest zamelt geld in voor nieuwe bus voor De Peerdegae­rdt

12:35 Corrie Roest heeft 30.000 euro nodig voor een nieuwe bus voor Zorgboerderij De Peerdegaerdt in Strijen. De oude bus is kapot. Er is intussen wat geld binnen, vertelt zij. Verder wil het nog niet zo vlotten met de crowdfunding, die enkele weken geleden van start ging.