Vrachtwagenchauffeur ramt slagbomen: Botlekbrug dicht voor verkeer

Nicole (56) beleeft angstig avontuur als ze vastzit op Italiaanse berg: ‘Ik rilde over mijn hele lijf’

Na een burn-out wilde Nicole Buissing (56) weer tot zichzelf komen tijdens een wandelvakantie in de Dolemieten. Maar de tocht eindigde na drie dagen al in een groot drama als de Rotterdamse vast komt te zitten op een berg. Bungelend aan een touw wordt ze door een helikopter gered. 'Het was echt doodeng.’

23 januari