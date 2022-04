Vrachtwagen vol met mest in de sloot op de Kromme Elleboog in Maasdam

Boek over Oud-Beijerland­se leraar eindelijk te koop, na 25 jaar

Meer dan 25 jaar werkten Wolter en Wietske Wijnholds eraan. En nu is het af. Het boek ‘Een reis van Rotterdam naar Batavia’, dat gaat over de zeereis van een Oud-Beijerlandse onderwijzer die in 1834 verkaste naar Nederlands-Indië, ligt eindelijk in de winkels.

13 april