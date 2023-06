Vrachtwagen vol grof vuil valt om op snelweg N209 in Lansingerland

Spetteren maar: het padden­stoel­bad in het Wantijpark is weer als nieuw

,,Geweldig dat de kinderen weer kunnen spetteren. Ik kwam hier zelf als kind al. Het was twee jaar dicht. Met corona was het helemaal vervelend dat je ook hier niet naar toe kon.” Irma Schot is helemaal enthousiast, terwijl wethouder Marc Merx ijsjes staat te scheppen om de opening van het spetterbad met de paddenstoelfontein in het te vieren. Ingrid Pijenborg is al net zo blij: ,,Mijn kinderen genieten weer en het is nog gratis ook.’’