Vrachtwagen verliest oplegger bij Heinenoordtunnel, vertraging loopt op tot twee uur

Eindelijk! We kunnen weer zonnen bij Thermen Binnenmaas: ‘Blij dat we aan de slag kunnen’

17 juni Eindelijk was het zover: Thermen Binnenmaas in 's-Gravendeel opende woensdag na drie maanden weer de deuren. Dat het complex opent is bijzonder: sauna's mogen pas op 1 juli weer bezoekers ontvangen. Door een slimmigheidje van de advocaat van ondernemer Freek Naaktgeboren is Thermen twee weken eerder geopend.