VoorWaards wil spoeddebat over klachten HW Wonen: ‘Gemeente moet meer de regie pakken’

VoorWaards (vier zetels) vindt het ‘verschrikkelijk dat er momenteel zoveel klachten over HW Wonen rondzingen’. Zij willen dan ook dat de gemeente meer de regie pakt op de hele woningbouw en dus ook op HW Wonen. Deze organisatie voert immers het woningbouwprogramma van de gemeente uit.

Daar zien zij meer heil in dan meer coöperaties op het eiland verwelkomen, zoals Werner de Jong, (fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard) eerder in deze krant schetste. ,,Een tweede marktpartij is er niet een-twee-drie en is bovendien geen garantie dat HW Wonen beter gaat presteren”, aldus VoorWaards-raadslid Eline Rood.

Prestatieafspraken

VoorWaards heeft het afgelopen najaar al gevraagd om de prestatieafspraken met HW Wonen in te zien, maar het college deelde die pas nadat ze al waren vastgesteld. ,,We hebben dus (nog) geen inspraak of invloed daarin.” Het college geeft wat VoorWaards betreft HW Wonen te veel ruimte en stuurt onvoldoende. VoorWaards wil een debat hierover in de raad van 7 februari, om daarmee het toezicht van de gemeente te verbeteren en HW Wonen tot actie aan te sporen.

Rood: ,,Eerder, in het begin van 2022, hebben wij de situatie ten aanzien van de sloop van een deel van de wijk Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland ook aangekaart in de raad. VoorWaards heeft toen, vanwege het ontbreken van een goede afweging en de wijze waarop met de belangen van bewoners is omgegaan, tegengestemd.”

