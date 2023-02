Voortvluchtige Polen opgepakt op vakantiepark in Ouddorp en in winkelcentrum Rijswijk

Een 40-jarige Pool is donderdag opgepakt in Ouddorp, omdat hij nog een celstraf moet uitzitten van drie jaar wegens oplichting. Enkele uren later werd zijn 52-jarige partner in crime opgepakt in Rijswijk.

De twee Polen boden via internet auto’s en landbouwvoertuigen te koop aan, maar na het ontvangen van een aanbetaling leverden ze niets. In totaal zou het duo mensen voor 1,5 miljoen euro hebben opgelicht.

Met gezin op vakantiepark

Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) ging op verzoek van Polen, waar de twee veroordeeld waren, op zoek naar de voortvluchtige criminelen. De 40-jarige Pool werd met zijn gezin getraceerd op een vakantiepark in Ouddorp. In de vroege ochtend werd hij in de vakantiewoning aangehouden.

Met verkregen informatie kon later die dag in een winkelcentrum in Rijswijk de 52-jarige andere veroordeelde worden aangehouden. De rechtbank in Amsterdam buigt zich over de uitlevering aan Polen om de daar opgelegde straffen uit te zitten.

Nog straf van zes jaar in België

FASTNL kwam eerder deze week al in actie voor de arrestatie van een 58-jarige Rotterdammer in het Limburgse kerkdorp Roosteren. De man was onderweg naar een restaurant toen hij werd aangehouden. Tevergeefs probeerde hij nog te voet te ontkomen, zo meldt de politie.

In België is de Rotterdammer veroordeeld tot een celstraf van zes jaar, die hij nog moet uitzitten. In Nederland is hij veroordeeld tot het betalen van 979.000 euro.

