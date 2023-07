Voorstelling voor 15.000 jongeren staat op omvallen, binnen drie dagen 7000 euro opgehaald

Waar gaat LOS! over?

,,We bewerken klassiekers van voor 1900, zoals literatuur, toneel, opera’s en soms beeldende kunst. LOS! is een bewerking van de opera La bohème, dat gaat over jonge mensen die zich staande willen houden in de grote stad. We stellen maatschappelijke thema's aan de kaart, zoals de woningnood voor studenten en je niet thuis voelen in de maatschappij. Maar dan wel in een theatraal jasje.’’