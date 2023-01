Voorstel bewoners Molenlaan: ‘Bekijk blok voor blok of gesloopt moet worden’

De bewoners van de Molenlaan in Spijkenisse willen dat huizenblok voor huizenblok wordt bekeken of dit gesloopt moet worden of nog gerenoveerd kan worden.

Met dat voorstel is bewoner Wim van Doorn gekomen. Hij en zijn medebewoners werden in november door huisbaas Maasdelta verrast dat in totaal 112 sociale huurwoningen moeten wijken voor nieuwe eengezinswoningen.

De 76-jarige bewoner stapte met zijn voorstel naar de gemeenteraad van Nissewaard, omdat hij vindt dat de kwaliteit van de huizen bepalend moet zijn voor of ze wel of niet mogen blijven staan. Hij wees er in de raadsvergadering ook op dat bij de bouw van nieuwe huizen het karakter van de Molenwei - de eerste na-oorlogse uitbreiding van Spijkenisse - behouden moet blijven.

Gesprek

Van Doorn, die al 49 jaar in de Molenlaan woont, zou graag met een groep medebewoners met wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) om de tafel willen om zijn plan verder door te spreken. ,,Dan kunnen we bespreken hoe mensen daar comfortabel of op een andere manier kunnen wonen.”

Wethouder Hamerslag zegt dat het college van burgemeester en wethouders best in gesprek wil met de bewoners en dat wethouder Mijnans als intermediair kan fungeren naar Maasdelta toe. ,,Maasdelta heeft al aangegeven dat zij bereid is tot een gesprek met de bewoners. Wij gaan dat faciliteren.”

Verzakken

Volgens Hamerslag bespreekt de gemeente de wensen van de bewoners, zoals het niet in één keer slopen en het behoud van het karakter van de wijk bij nieuwbouw, met de woningcorporatie. Die komt ook met de gemeenteraad praten over de toekomstplannen, waarbij het ‘erop lijkt dat Maasdelta voor sloop en daarna nieuwbouw gaat’, zegt de wethouder. Eén van de argumenten is dat de meeste huizen niet zijn onderheid en verzakken, iets wat de bewoners betwisten.

