Voormalige school in Rotterdam-Noord wordt woongebouw met bioscoop

Bewoners en fietsers willen dat de paal op de Spuidijk weer omhoog gaat: ‘Enige echte oplossing’

Geef ons een paal die omhoog gaat: het had een carnavalshit kunnen zijn, maar dat is het niet. De bewoners van de Spuidijk tussen Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland zijn serieus en denken dat het de enige echte oplossing is tegen het sluipverkeer langs hun huizen. Het Waterschap Hollandse Delta, dat de weg beheert, ziet daar niets in.