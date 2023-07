Voor de lol op de pont over het Scheur om te lonken naar de kont van de Nieuw Amsterdam

Histori­sche vereniging verhuist z’n archiefkas­ten naar de cloud: ‘Die raakt niet zo snel vol’

Wat er in een pand in jouw dorp zit, verandert continu. Misschien was jouw woning wel het huis van een rijke familie? De Historische Vereniging in Oud-Beijerland houdt dit van zo’n driehonderd gebouwen in het centrum bij. ,,Je eigen geschiedenis niet kennen, is een armoede.”