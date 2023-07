Voor de barbershop die Kapsalon-bedenker Tati in 1995 begon, vloeien de tranen: ‘Hij was nog maar 47’

Bloemenzee voor plotseling overleden Tati (47), kapper én bedenker van caloriebom kapsalon

Snackminnend Nederland en vooral Rotterdam-Delfshaven huilt, want Tati, hun geliefde kapper en geestelijk vader van vette hap ‘de kapsalon’, is niet meer. Nataniël Gomes (47), zoals Tati voluit heette, is zondagnacht plots uit het leven gerukt. Bij dé kapsalon aan de Schiedamseweg wordt gerouwd en groeit de bloemenzee. ,,Dat kan niet, hij zat hier vrijdag nog naast me.’’