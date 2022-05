Volleyballen is voor zussen Evi en Iza ook dansen én veel lachen in TikTok-filmpjes: ‘Iedereen gaat goed met elkaar om’

Wielerhart voor Hoeksche Waard van onderschei­den Johan Gouweloos blijft ook in Limburg kloppen

Wielerorganisator en -bestuurder Johan Gouweloos verkaste vorig jaar vanuit Mijnsheerenland naar het Limburgse Slenaken. Zijn verdiensten voor de wielersport in de Hoeksche Waard zijn echter ook (ver) over de provinciegrens bekend: deze week kreeg hij in Gulpen-Wittem een koninklijke onderscheiding.

29 april