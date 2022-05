Volgelopen kelders en grote plas in Kiltunnel: flinke regenbui zorgt in regio voor overlast

Ondergelopen kelders, water dat op de daken bleef staan. De hevige regenbui die eerder vanmiddag over de regio trok, zorgde op meerdere plekken voor wateroverlast. In de Hoeksche Waard had vooral ’s-Gravendeel problemen met het vele hemelwater dat in korte tijd viel.

De hemel was deze donderdagmiddag nog maar net opengebroken toen iets na één uur de eerste meldingen van wateroverlast al binnenkwamen bij Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid. In de Hoeksche Waard had Robert Hofman van de Veiligheidsregio rond half drie alleen enkele meldingen uit ’s-Gravendeel op zijn scherm zien binnenkomen.

In het dorp aan de Kil ging het volgens Hofman onder meer om een aantal volgelopen kelders. ,,En een huis waar flinke wateroverlast was omdat het water naar binnen kwam.” Ook in de Kiltunnel kon het water niet goed weg. ,,Het regenwater bleef in de tunnel staan. Daardoor ontstond een plas van zo’n tien tot twintig centimeter diep. We hebben de brandweer gevraagd om op deze meldingen af te gaan en te gaan helpen.”

Volledig scherm Wateroverlast in 's-Gravendeel. © Jeffrey Groeneweg

Lekkages

Ook elders in de regio Zuid Holland-Zuid is op meerdere plekken sprake van wateroverlast, vertelt Hofman. ,,Dan hebben we het over hemelwater dat niet goed afgevoerd wordt en vervolgens de kelders inloopt. We hebben ook een incident gezien waarbij het water op een dak van een woning bleef staan. Het gevolg was lekkages in de woning, wat daarmee voor wat gevaar in huis zorgde.”

Code oranje

Voor het zuidoosten van het land heeft het KNMI vanmiddag code oranje afgegeven voor zware regen- en onweersbuien, waarbij ook werd gewaarschuwd voor zware windstoten en hagelstenen met een doorsnede van ongeveer 2 centimeter. De Veiligheidsregio roept op om bij wateroverlast, wanneer er geen spoed bij is, de brandweer te bellen zodat het alarmnummer 112 vrij blijft voor melding van acuut gevaar.

Volledig scherm Wateroverlast in 's-Gravendeel. © Jeffrey Groeneweg

Volledig scherm Wateroverlast in 's-Gravendeel. © Jeffrey Groeneweg

Volledig scherm Wateroverlast in 's-Gravendeel. © Jeffrey Groeneweg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.