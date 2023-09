Vogelklas redt zwaan uit pijnlijke situatie, dier maakt het inmiddels weer goed

column Het plan voor de Rotte kwam, uit vrees voor protest en de kosten, nooit verder dan de la van de wethouder

Heb ooit een gemeenteraadslid gekend, een VVD’er, die de stad graag vol asfalt wilde leggen. Dus toen we op een dag met hem per bus over de A16 reden, vroeg iemand hem of hij genoot van de omgeving. Want wegen, van die lekkere gladde zwarte, die kon Rotterdam niet genoeg hebben, vond de man.