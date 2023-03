Vogelgriep houdt huis onder meeuwen in de stad: ‘Nooit met je handen aan een dood dier komen’

Speelna­tuur op Tiengeme­ten blijft komend seizoen dicht: ‘Risico op zwemmers­jeuk is simpelweg te groot’

Het is geen leuk bericht, kondigt Natuurmonumenten zelf al aan. Maar de Speelnatuur van OERRR op Tiengemeten blijft komend seizoen voor regulier spelen gesloten. ,,De reden hiervoor is dat we vorig jaar tijdens de warme en droge zomer te maken kregen met zwemmersjeuk in het water.”