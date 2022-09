Voetbalvereniging Strijen wéér doelwit van overlast en vernielingen: ‘Ouders, spreek uw kinderen aan’

De gedwongen stilte is voorbij: de festivals Reloading the Nineties en Sunglow mogen weer!

Twee jaar lang bleef het begin september muisstil op Recreatieoord Binnenmaas. Geen dreunende beats, geen ‘Rainbow in the Sky’, geen herbeleving van de ‘90’s’. De gedwongen stilte is voorbij: de festivals Reloading the Nineties en Sunglow trekken vrijdagavond en zaterdag duizenden muziek- en dansliefhebbers voor knallende feestjes.

