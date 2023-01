Voedselpakketten voor alleenstaande moeders gaan in rook op, maar Dounia (20) blijft mensen helpen

,,Het is verwarrend. Ik ben verdrietig door de brand, maar ook blij met de snelle hulp die we van Woonstad hebben gekregen en de inzamelingsactie die via gofundme.com is opgestart. De schade aan het pand is redelijk beperkt gelukkig. Er zijn twee ruiten gesprongen en het keukenblok en het laminaat zijn kapot.”

,,We hebben twintig pakketten moeten weggooien. Die hadden we extra, buiten de normale pakketten om, gemaakt voor alleenstaande moeders in Rotterdam-West en in de keuken opgeslagen. De pakken zout en de tubes tandpasta waren niet meer bruikbaar. De kippenbouillon was door de hitte vloeibaar geworden. Door de hele keuken lagen gele spetters vermengd met roet. We gaan kijken of we dit weekend alsnog pakketten met houdbare spullen kunnen leveren.”