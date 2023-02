Vliegtuig vol Nederlandse artsen, verpleegkundigen, bouwvakkers en brandweerlieden op weg naar Turkije

Republikei­nen gaan demonstre­ren tijdens Koningsdag in Rotterdam: ‘Kosten zijn niet te verantwoor­den’

Dat koning Willem-Alexander en zijn familie dit jaar Koningsdag in Rotterdam vieren, is niet goed gevallen bij republikeinen. Aanhangers van de anti-monarchistische beweging Republiek (voorheen Republikeins Genootschap) gaan op 27 april op meerdere plekken langs de route die de koning en zijn familie in de stad afleggen demonstreren.

