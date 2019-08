Vitaliteits- en ademcoach traint mantelzorgers: 'Op juiste manier ademen'

Opgelucht ademhalen: Lunchcafé Zonder Meer heeft al snel een opvolger

24 augustus Tranen vloeiden hevig, toen voor Lunchcafé Zonder Meer het doek viel. Maar er is goed nieuws. Over een week opent in Oud-Beijerland 'In de Buurt, Eten en Drinken', waar mensen met een beperking opnieuw in de horeca kunnen werken.