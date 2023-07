Vingers wijzen naar Aboutaleb in ophef over Zomercarnaval: 'Maar de gemeente bemoeit zich niet met de regels’

Partij pleit voor onafhanke­lijk onderzoek naar PFAS in de Hoeksche Waard: ‘Waar kun je veilig zwemmen?’

Nadat eerder al urgente raadsvragen zijn gesteld rondom PFAS in het zwemwater van de Hoeksche Waard, roert nu ook politieke partij VoorWaards zich in de discussie. Bezorgd over de gezondheid van inwoners dringen zij aan op onafhankelijk onderzoek naar de mate van vervuiling veroorzaakt door het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Ook wat de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater betreft.