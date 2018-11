Vindplek lichaam in 1991 het decor van een ‘liefdesmoord’

Driekoppi­ge VVD-frac­tie breekt met partij

9:34 De driekoppige VVD-fractie in Cromstrijen breekt met de partij. Binnenkort zeggen Dick Heuvelman, Anja van Gemeren en Jacco van Putten in een brief aan het partijbureau in Den Haag hun lidmaatschap op. Ze maken wel deze raadsperiode af. Ook twee steunfractieleden breken met de VVD. Hun besluit komt deels voort uit verontwaardiging over de gemeentelijke herindeling, maar er is ook onvrede over de nieuwe Hoeksche Waardse VVD.