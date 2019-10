Vijftig boeren uit de Hoeksche Waard uit protest via A29 naar Den Haag

'De mooiste dag' van zijn leven voor molenaar Jesse

11 oktober ,,Dit is de dag van mijn leven!" Een dag na het binnenhalen van de 75.000 euro grote molenprijs is de euforie bij molenaar Jesse in 't Veld nog steeds groot. Jan Booden, voorzitter van Stichting Molens Hoeksche Waard, die eigenaar van De Lelie is, is niet minder blij: ,,We hebben er keihard voor gewerkt. Ik ben ontzaglijk blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen. We gaan meteen aan de slag."