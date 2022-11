Vijf auto's betrokken bij ongeluk op N217 bij Maasdam: twee gewonden, weg in beide richtingen afgesloten

Wie heeft er nog oude zeldzame boeken in huis?

Een fortuin in de boekenkast? De Bibliotheek Hoeksche Waard vraagt deze maand aandacht voor ‘stof op je kaft’. In de bibliotheek in het Oude Raadhuis te Oud-Beijerland worden mooie, kostbare boeken getaxeerd op vrijdagmiddag 18 november tussen 13.00 en 16.00 uur. Wie heeft nog mooie – zeldzame – oude boeken in huis?

12 november