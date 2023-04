Vier uithalers (waarvan twee minderjarigen) opgepakt op de Maasvlakte, ook chauffeur aangehouden

Kookstudio Hoeksche Waard maakt zich op om bijna vier meter lange sushirol te draaien: ‘Alles lokaal’

De grootste ter wereld zal-ie niet worden. Naar verluidt staat deze op naam van een zomerfestival in Tokio, waar in 2013 een 120 meter lange sushirol in elkaar werd gedraaid. Maar vooruit, de bijna vier meter lange sushi die Michka Chel van Kookstudio Hoeksche Waard tijdens haar nieuwste kookworkshop gaat rollen, mag er ook best zijn.