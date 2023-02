Verzet tegen rigoureuze verbouwing zwelt aan: ‘Het is de Mees Toren, niet de ABN Amro-toren!’

Al eerder deden directieleden van de voormalige Rotterdamse bank Mees & Hope een beroep op de wethouder om niet akkoord te gaan met de ‘aantasting’ van hun kantoortoren uit de jaren negentig.

Want projectontwikkelaar Provast wil het gebouw compleet verbouwen, waarbij de meest in het oog springende onderdelen - de trapvormige glasgevel en de ovale ramen in de top - verdwijnen.

Dat leidde tot verzet. Eerst bij de architecten van het gebouw, en daarna volgden de oud-bankiers. Oud-lid van raad van bestuur s’Jacob doet er nog een schepje bovenop. Momenteel wordt het gebouw namelijk de ‘ABN Amro-toren’ genoemd, maar dat is volgens niet meer terecht. Hij roept dan ook op om te spreken van de ‘Mees Toren’.

Bekende naam

,,Mees Toren doet recht aan de naam van de bouwer van dit bijzondere gebouw. Ook doet het recht aan de familie Mees, wat voor Rotterdammers een bekende naam is. Een familie die veel betekend heeft voor de stad.’’

Mees & Hope is uiteindelijk opgegaan in ABN Amro. Deze bank heeft de toren onlangs verkocht aan een beleggingsfonds. Toen heeft ABN Amro ook ingestemd met de verbouwingsplannen, zegt een woordvoerder. ,,Wij zijn overeengekomen dat het pand wordt herontwikkeld tot een van de meest duurzame gebouwen van Rotterdam.’’ Of ze hebben gedacht aan het erfgoed van hun Rotterdamse voorganger Mees & Hope? Daar wil de woordvoerder niet op ingaan.

s’Jacob is teleurgesteld in de opstelling van ABN Amro. ,,Ik denk dat de verkoopprijs leidend was. Daarmee is heel snel voorbijgegaan aan de historie van het gebouw én de bank.’’

Volledig scherm Geen getrapte gevel meer en ook geen ovale ramen bovenin. Ontwikkelaar Provast wil de toren rigoureus verbouwen. © Provast.nl

