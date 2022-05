Verzet tegen komst 120 woningen in Klaaswaal zwelt aan: ‘Uit het hele dorp krijgen we steun’

Eelse Bies (85) al leven lang hét gezicht van kunst in de Hoeksche Waard: ‘Creativi­teit is cadeautje dat in je zit’

Verguld, verrast, verblijd. Eelse Bies was het allemaal tegelijk toen hij te horen kreeg dat hem de Social Impact Award wordt toegekend. Een oeuvreprijs in dit geval. Omdat kunst en cultuur in de Hoeksche Waard in hem een ongevraagde en enthousiaste ambassadeur hebben. En dat al decennialang.

13 mei