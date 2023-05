Verwarde persoon van Erasmusbrug gehaald

‘Aardbeving’ bij Willemsto­ren kwam mogelijk door versterkte geluidsgol­ven van Bevrij­dings­fes­ti­val

De woontoren bij de Erasmusbrug die vrijdagavond plots heftig begon te schudden, wordt de komende weken met trillingsmeters nauwgezet in de gaten gehouden. De eigenaar denkt dat de trillingen afkomstig waren van het Rotterdamse Bevrijdingsfestival dat toen gaande was in Het Park.