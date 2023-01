Vervolging van Vlaardinger (19) die zijn berover doodstak ‘allerminst een zekerheid’

Of de 19-jarige Vlaardinger wordt vervolgd, is nog onduidelijk. Mocht het daar op uit draaien, dan is een veroordeling, stelt de rechtbank, ‘gelet op het dossier, allerminst een zekerheid. Een beroep op noodweer of noodweerexces zeker kansrijk’. Het Openbaar Ministerie (OM) wil daar nog niet op reageren. ,,De zaak is nog in onderzoek”, is het enige dat een woordvoerder er over kan zeggen.