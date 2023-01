Vervoerder draait beslissing terug, toch weer bussen voor scholieren (maar voor één school is dat te laat)

Goed nieuws voor van busdiensten afhankelijke leerlingen in de Hoeksche Waard. Connexxion draait haar eerdere besluit terug om na de kerstvakantie minder bussen in te zetten in de drukke ochtend uren. Voor het Hoeksch Lyceum komt de beslissing echter te laat om de lesroosters opnieuw aan te passen.

Vanaf zijn vakantieadres in Lanzarote klinkt voorzitter Ad Keller van het college van bestuur van De Hoeksche School, waaronder ook het Hoeksch Lyceum valt, deels opgelucht. ,,Onze leerlingen wonen lang niet allemaal om de hoek. Sterker, sommigen komen van best ver.”

,,Hen proberen te verleiden nog een bus eerder te pakken, omdat ze vanwege overvolle bussen anders mogelijk te laat op school aankomen, was geen fijne boodschap om te moeten brengen”, vervolgt hij. ,,Daarom zijn we sinds oktober, toen we de brief kregen waarin Connexxion de voor deze week geplande maatregelen aankondigde, ook meteen aan het rooster gaan rommelen.”

Minder lesstof missen

Voor het Hoeksch Lyceum betekende dat bijvoorbeeld dat een vak als tekenen, maar ook de mentoruren naar het eerste uur verhuisden. Op die manier wordt minder lesstof gemist als leerlingen door uitvallende of overvolle bussen onverhoopt niet op tijd op school kunnen komen, zo was de gedachte.

Keller: ,,In een al drukke periode hebben collega’s op stel en sprong alle roosters omgegooid. Een enorme logistieke operatie. Alles wéér om husselen, omdat de bussen alsnog blijven rijden, is geen doen. Het ‘noodrooster’ zal dus nog even van kracht blijven. Wellicht het hele volgende trimester.”

Wel is Keller blij dat ook de lokale politiek zich roerde in de discussie rondom scholierenvervoer op het eiland. ,,Als we hier een ding nodig hebben, zijn het wel meer in plaats van minder bussen in de piekuren.”

