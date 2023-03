Verpleegkundige schrijft verhalenbundel over verwarde ouderen: ‘Zo’n mooi vak’

ROTTERDAM VAN TOEN Telkens werd wegloper­tje Kobi door oom agent thuisge­bracht: ‘Op de stang met 'n wit broodje’

Een kiek van een binnenterreintje, ergens op Zuid, bleek voor onze lieve lezertjes niet bepaald een inkoppertje, à la de winnende goal van Feyenoorder Geertruida afgelopen zondag tegen Ajax (2-3). Sterker nog: we moesten er een herhaalde oproep uitgooien om de fervente volgers van deze rubriek alsnog richting laptop te jagen, en de vingers op de toetsen te laten dansen. Wat alsnog resulteerde in een puik pakket reacties met - want daar gaat het om - de juist locatie van de zoekfoto.