Verkeersveiligheid op dijken onder de loep na truckdrama

Zijn de dijkwegen in de Hoeksche Waard wel toegerust op zwaar vrachtverkeer? Het dodelijke truckdrama in Nieuw-Beijerland is voor de gemeente aanleiding deze vraag onder de loep te nemen.

Het ongeval, waarbij een Spaanse trucker van de dijk afreed en op een plein terechtkwam waar een barbecue werd gehouden, heeft de discussie over de vermeende verkeersonveiligheid op het eiland nieuw leven ingeblazen. ,,Na afloop van de bijeenkomst met buurtbewoners in Nieuw-Beijerland vroeg iemand mij: moeten we niet eens kijken naar een betere bewegwijzering voor vrachtwagens,’’ zegt Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard.

Hij vervolgt: ,,In de week voor het ongeval uitte een andere inwoner van onze gemeente al zijn zorgen over het vrachtverkeer over de vaak smalle wegen. We gaan zeker kijken of de verkeerssituatie een rol heeft gespeeld bij dit ongeval. Als blijkt dat er iets moet worden veranderd, dan zal dat worden veranderd.’’

Busje

Voor politie en justitie is het nog een raadsel hoe het drama kon gebeuren. De 46-jarige chauffeur was niet onder invloed van alcohol. Bloedonderzoek moet uitwijzen of hij drugs of medicatie had gebruikt. El Mosca, het transportbedrijf voor wie de man werkt, stelt dat de trucker moest uitwijken voor een busje.

Feit blijft dat in Hoeksche Waard al langer geklaagd de verkeerssituatie. Dijkbewoners in Piershil en Zuid-Beijerland waarschuwden de gemeente al in 2019 voor de toenemende verkeersdrukte in ‘hun voortuin’. De grote ondernemersclub OHW pleit al langer voor een vrachtwagen-volgsysteem naar voorbeeld van de Rotterdamse haven. Vrachtwagenchauffeurs kunnen aan de hand van nummers boven de verkeersborden zien waar ze moeten zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.