Verjongingskuur van ‘oude dames’ komt voor Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel dichterbij

Te huur-bor­den op horecaza­ken: ‘Of mijzelf diep in de schulden steken óf de deuren slui­ten’

18 december Het is even schrikken. Onder meer café ‘t Veerhuys in Puttershoek, De Platte Reedijk in Heinenoord en Het Hart in Oud-Beijerland staan sinds gisteren te huur. Althans, zo doen de borden aan de gevels vermoeden. Wie goed kijkt, ziet door welke makelaardij de panden worden aangeboden: Rutte & De Jonge.