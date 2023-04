Vergeet Rome, het balkon is klaar voor Feyenoord-huldiging: ‘Dit is het allermooiste wat er is’

MET VIDEO Auto te water, bedreiging met vuurwapen en twee aanhoudin­gen in Geervliet

Twee mannen met een nat pak zijn zaterdagavond aangehouden in de buurt van de Albert Heijn in Heenvliet. Het tweetal eindigde even daarvoor met hun auto in het water langs de Noorddijk in Geervliet en hebben mogelijk iets te maken met een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De politie onderzoekt de zaak.