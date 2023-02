Verdachte weer vrijgelaten, bewoner stierf een natuurlijke dood

De melder alarmeerde even na 11.00 uur de politie over het overlijden in de flat aan de Dawesweg. ,,Hij is aangehouden omdat onduidelijk is hoe de bewoner is komen te overlijden”, zei de woordvoerder toen. ,,Daarom wordt zijn rol nu onderzocht.” Aan het einde van de dag bleek dat de man een natuurlijke dood was gestorven.