Verdachte ambtenaar in corruptiezaak: ‘Iedereen bij de gemeente kluste bij, en ze doen het nog steeds’

De van corruptie verdachte ambtenaar Cor D. zegt bij de gemeente Rotterdam te zijn opgegroeid in een cultuur waarin zwart bijklussen normaal was. ,,Achteraf is het niet helemaal integer. Maar het was gewoon de cultuur.”