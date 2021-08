‘Verboden liefde’ op dierenweide, zorgbegeleider (55) bestrijdt ontucht: ‘Was een normale romance’

Verzamelen is het levenswerk van Lambert Leusink: ‘Achter ieder speldje zit groter verhaal’

16 augustus Als zijn bulderende schaterlach klinkt, weet bijna elke inwoner van Klaaswaal meteen uit wiens keel dat komt. Lambert Leusink dus. Eigenaar van het Speldjesmuseum - Pin Art Gallery staat op zijn visitekaartje - maar in het dorp is hij toch vooral ‘de man van de watertoren’ die alles verzamelt wat los en vast zit. ‘Een aparte’ die moeiteloos in een aflevering van het tv-programma Showroom had kunnen figureren.