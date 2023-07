Verbod op seksuele straatintimidatie: ‘Mannen voelen zich totaal niet geremd’

Jeugdboa’s moeten jongeren behoeden voor baantje in drugswe­reld

Jongeren uit Nissewaard die hun opleiding niet hebben afgemaakt, geen werk hebben of krap bij kas zitten zijn een prooi voor criminelen die hen een baantje bezorgen in de drugswereld. De gemeente wil daar via de inzet van politie en eigen jeugdboa's een stokje voor steken.