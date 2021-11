Veiling van oldtimers was doorslaand succes, en dit is nog maar het topje van de ijsberg

Geen kerncentra­les, maar ‘Land uit Water’

Het had maar een haartje gescheeld of er hadden drie kerncentrales in de Hoeksche Waard gestaan: in Numansdorp, ’s-Gravendeel en op Tiengemeten. Toenmalig burgemeester Lodder van ’s-Gravendeel was zelfs een groot voorstander. „Als burgemeester van Borssele ben ik opgegroeid met een kerncentrale. Voor mij heeft zo’n ding weinig afschrikwekkends meer.” Dat het allemaal anders is verlopen, kom je te weten in de tentoonstelling Land uit Water in museum Hoeksche Waard.

20 november